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昇陽半下半年薄化業務量增 股價創波段新高

2019-07-08 09:48經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

昇陽半董事長楊敏聰。圖／聯合報系資料照片
昇陽半董事長楊敏聰。圖／聯合報系資料照片
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昇陽半（8028）因功率元件庫存去化告一段落，及無線藍芽耳機需求持續火紅，相關電源晶片需求不斷攀升，下半年晶圓薄化訂單量大增，法人預估單季營收挑戰雙位數成長。今日股價一度來52元，漲幅2.76%，再創波段新高。

晶圓薄化業務功率元件部分，在經過上半年庫存去化，第三季初即將告一段落，功率元件下半年拉貨動能重啟，增加對昇陽半下單量。無線藍芽耳機下半年進入耶誕節前夕拉貨旺季，藍芽耳機需要更低功耗以增長使用時間，因此，內含的電源晶片均需進行薄化以降低功耗，帶動昇陽半薄化業務量增加。

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