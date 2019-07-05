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鼎炫6月合併營收1.62億元 今年單月新高

2019-07-05 17:56經濟日報 記者張義宮╱即時報導

鼎炫-KY(8499)受惠美系科技大廠提早拉貨，6月合併營收1.62億元，創下今年單月營收新高，年增36.8％、月增5.1%。第2季合併營收4.57億元，季增15.2%、年增32.2％。上半年營收8.54億元，年增29.48%。

展望下半年，美系科技大廠新機發表在即，且時逢EMI材料出貨旺季，鼎炫看好第3季營收有望延續成長力道，加上衡器事業隨著海外拓點及布局，有助業績發酵。

鼎炫表示，受惠EMI材料事業國際品牌客戶新、舊機種材料出貨量放大，切入PCB軟板廠供應鏈以擴大EMI材料應用領域，整體產能稼動率保持良好水準，帶動6月EMI材料銷售表現亦較去年同期成長近五成。

衡器事業則持續強化外銷ODM訂單以及旗下自有品牌「T-Scale」於中國地區市占率的提升，加速推動智能衡器市場滲透率，雙事業持續保持增長，創造集團合併營收連續四個月逐月攀高。

鼎炫指出，5G技術對於傳輸速度提升、高功耗、以及產品內部結構規格精細化等需求，不僅電子產品對於散熱、電磁屏蔽等材料要求升級，亦帶動產品使用量的提升，集團亦持續投入EMI材料技術研發，將推出柔性導電膜、散熱等新材料產品，可廣泛應用於5G手機、筆電、面板等領域，5G發展趨勢明確，將創造旗下EMI材料事業良好發展環境。

鼎炫強調，EMI材料事業步入傳統出貨旺季，持續專注研發新款EMI材料切入新客戶、新應用領域，隨著電子產品朝輕薄短小、高頻高速化發展，有助於帶動新款材料銷售表現，進一步優化產品結構以增進營運獲利。

另一方面，衡器事業仍積極拓展外銷ODM與自有品牌銷售，由於中國地區持續投入食品安全追溯政策力道，加速推動農改超市場商機，集團亦同步開拓全球大型連鎖超市ODM代工訂單，以期創造智能衡器新一波銷售表現。

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