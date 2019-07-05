貿聯6月營收20.37億元 創歷史次高

2019-07-05 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



貿聯今（5）日公布2019年6月營收為20.37億元，月增7.5%，年增14.82%，創歷史次高，隨著電動車大廠特斯拉第3季展望看佳，法人預期，將增添貿聯第3季成長力道。

貿聯表示，2019年6月營收較5月略增，主要是少數客戶回補庫存，至於貿聯各產品線的出貨狀況，在資訊用線方面，因為客戶庫存回補，推升6月單月出貨量上升。

至於電器用線，6月與5月比較，約略持平。車用線方面，6月的電動車用線出貨升溫，至於其他車種拉貨平緩。工業用線方面，6月與5月持持平，惟電子檢測設備客戶出貨相對強勁。