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貿聯6月營收20.37億元 創歷史次高

2019-07-05 17:26經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

貿聯今（5）日公布2019年6月營收為20.37億元，月增7.5%，年增14.82%，創歷史次高，隨著電動車大廠特斯拉第3季展望看佳，法人預期，將增添貿聯第3季成長力道。

貿聯表示，2019年6月營收較5月略增，主要是少數客戶回補庫存，至於貿聯各產品線的出貨狀況，在資訊用線方面，因為客戶庫存回補，推升6月單月出貨量上升。

至於電器用線，6月與5月比較，約略持平。車用線方面，6月的電動車用線出貨升溫，至於其他車種拉貨平緩。工業用線方面，6月與5月持持平，惟電子檢測設備客戶出貨相對強勁。

貿聯電動車營收
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