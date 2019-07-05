新機出貨帶動 宏達電6月營收14.6億元，月增94%

2019-07-05 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電（2498）今（5）日公布，6月合併營收14.6億元，月增94%，年減34%。累計上半年營收57.5億元，年減63%。

宏達電6月發表兩款新機HTC U19e及HTC Desire 19+，6月已開賣HTC U19e，帶動營收上揚，HTC Desire 19+將在本月開賣，助攻7月營收。