新機、VR、5G產品成長挹注 宏達電6月營收14.6億月增94%

2019-07-05 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電（2498）今(5)日公佈6月自結合併營收14.6億元，月增94.07%，年減34.46%，較上月營收成長主要是在包括VR、5G hub、及智慧手機等各項產品都有成長所帶動；累計前6月合併營收57.5億元，年減63.05%。

宏達電在6月推出兩款新機HTC U19e及HTC Desire 19+，前者兼顧外型、影音娛樂及流暢功能，後者為HTC 首款內建三顆主相機鏡頭的智慧型手機，是HTC史上最大、屏佔比最高的手機設計，全力搶攻中階市場。

VR的布局上，宏達電與HBO聯手，在自家VIVEPORT平台獨家推出近年備受矚目的中世紀史詩奇幻題材美國電視影集Game of Thrones《冰與火之歌：權力遊戲》VR內容『BEYOND THE WALL』，希望吸引喜愛這部影集的粉絲，置身於《冰與火之歌：權力遊戲》故事中的維斯特洛大陸，即日起將同步支援跨平台及無限量VR內容訂閱的服務Viveport Infinity開放下載 。

另外， Vive Arts也有好消息傳出，當全球各地開始為紀念達文西逝世500週年準備一系列的紀念活動，法國羅浮宮更是全力策畫達文西藝術生涯的精華回顧展，其中最受矚目的當屬在10月24日與HTC首次攜手合作推出《蒙娜麗莎：越界視野》虛擬實境內容，該VR內容的家用版本也將在VIVEPORT等其他虛擬實境線上平台同步推出，屆時全球各地的觀眾都可以下載體驗。

宏達電董事長王雪紅董事長在今年股東常會中表示，HTC推動兩項重要改變，一是讓所有部門聚焦「VIVE Reality」願景，二是將宏達電重新定位為一家完整的生態系統企業，包括成立企業虛擬實境解決方案部門，提供服務給製造、設計、零售、汽車、航太、教育、健康照護及娛樂體驗等企業客戶；這些都是宏達電過去未曾深入跨足的龐大市場，可望看到顯著成果。

她指出，隨著5G發展，將徹底改變VR（虛擬實境）和AR（擴增實境）格局，不久將來更將會徹底改變現在的產業、企業以及家庭應用設備。宏達電在去年發表第一個5G 產品 HTC 5G Hub，與世界各地重要電信商建立合作夥伴關係，往後，5G起飛，將在台灣及全世界也會有策略性的發展與布局。