非蘋光學指紋辨識訂單挹注 神盾股價穩上填息

2019-07-05 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



神盾（6462）每股配發8.09元現金股利，今（5）日除息，早盤以244元開高，順利展開填息，一度拉升至248.5元，填息率約達74%，不過盤中漲幅略有縮小。

神盾目前出貨三星A系列智慧手機，為主要指紋辨識供應商，上半年已有3款A系列機種導入神盾的光學指紋辨識，在三星A系列持續推出新機下，可望進一步挹注營運表現。

除了三星訂單之外，神盾光學指紋辨識也打進中國手機品牌，目前已導入客戶端，進行出貨前的準備；法人表示，在非蘋手機陣營大量採用光學指紋辨識，市場更加普及下，看好神盾下半年成長動能。