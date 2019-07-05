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勤誠上半年營收 年增6.1％

2019-07-05 10:46經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

受到兩大CPU平台處於轉換期，加上雲端服務商去化庫存、需求走低，導致伺服器機殼廠勤誠（8210）6月營收僅較前一個月微幅增加，但累計今年上半年營收年增6.1％。勤誠預估，下半年需求回溫及平台轉換效益，傳統旺季效應將逐漸顯現。

勤誠公告6月合併營收為5.03億元，較去年同期減少6.3％，但比上個月略微增加。；第2季合計營收15.02億，季減3.7%，年增0.3％；累計今年上半年營收30.63億元，年增6.1％。

勤誠表示，由於英特爾（Intel）、超微（AMD）兩大CPU平台處於轉換期，加上雲端服務商去化庫存、需求走低，以及對貿易戰後續發展的觀望態度下，客戶下單偏向保守，預估下半年需求回溫及平台轉換效益，傳統旺季效應將逐漸顯現。

勤誠指出，未來美中貿易戰仍充滿變數，為分散供應鏈風險，勤誠加速啟動在台灣生產計畫，預計第3季可進入大量生產，除避免貿易戰影響外，總部研發資源也將更貼近製造中心及前端客戶，在設計製造與出貨地區上根據客戶需求快速調整。

預估下半年美、中兩大市場需求回升，以及支援英特爾Purley平台第二代、邊緣運算相關伺服器機種開始出貨，旺季效應將逐漸明朗。

近年除了美、中兩大市場外，勤誠也持續開發歐洲、印度、韓國與東協市場的新客戶，隨著5G基礎建設步調加快，帶動邊緣運算、AI（人工智慧）及IoT物聯網大量應用，雲端產業持續成長，公司新開發之邊緣運算、高密度存儲伺服器機殼解決方案，將是下個階段重要的成長動能。

勤誠總經理陳亞男先前指出，為因應美中貿易戰，將加快啟動更多產品線的生產計畫，預計今年7月台灣廠可進入大量生產，未來不排除在東南亞、美洲等地區尋求併購機會，建立生產基地。

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