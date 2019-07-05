盤中買盤進場 達興材料填息六成

2019-07-05 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



達興材料（5234）近期股價呈穩健升溫之勢，持續邁向填息，吸引外資昨回頭轉買，中止連四賣，替其股價增添支撐。達興材料今（5）日延續上漲氣勢，再度開出紅盤，盤中憑藉買盤積極挹注，股價一度衝上88元，填息率約六成。

達興材料今年成長動能強勁，累計前五個月營收18.83億元，年增約8%，寫下歷年同期新高。

展望今年，達興材料將營運重點擺在顯示器、半導體、綠色產業及其他新領域四路並進，同時積極跨足車用、物聯網等下世代產品所需材料，今年力拚擴大產品市場占有率，目標營收再創高。