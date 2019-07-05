盤中買盤進場 達興材料填息六成

相關新聞
6月營收／群光-2.3％ 群電+9.4％2019-07-04 23:49
6月營收／偉詮電+1.9％ 七個月高點2019-07-04 23:49
台光電Q2業績 優於預期2019-07-04 23:46
精誠 搶智能照護商機2019-07-04 23:46
信邦8月1日除息 後市看俏2019-07-04 23:46
精元 5月每股純益0.44元2019-07-04 23:46
泰碩 下半年逐季走升2019-07-04 23:46
晶睿業績 連兩季創高2019-07-04 23:46
傳奇、鈊象 6月營收攀峰2019-07-04 23:46
電競、遊戲機迎旺季 誰受益2019-07-04 16:30
宣德：靠爸大翻轉 5月營收年增率73.29％2019-07-04 16:30
最低估的華為概念股 COF、TDDI今年供不應求2019-07-04 15:39
艦隊戰略有成 佳世達下半年再迎新夥伴2019-07-04 14:45
奇力新填息5成 被動元件揚2019-07-04 14:43
宏碁邁向填息路2019-07-04 14:43
低軌衛星兆元商機 LEO與光纖網路具互補性2019-07-04 14:30
G20大明牌 電子股ＴＷＳ及多鏡頭是主角2019-07-04 13:24
鬆綁華為 概念股能漲多久？2019-07-04 12:17
雙主流：填息股及委屈股 華為供應鏈那些能成為復仇者聯盟？2019-07-04 12:15
佳世達6月營收歷年同期新高 早盤股價重返20元2019-07-04 10:59
立積6月營收2.57億元歷史新高 股價突破近一年高點2019-07-04 09:57
南亞科除息 股價開平走高填息率約18％2019-07-04 09:47
熱門文章
一天火速填息 下半年飆股出列2019-07-05 00:54
一日內火速填息 14檔準飆股出列2019-07-04 19:57
壽險也搶進 特別股ETF規模大增2019-07-04 22:57
三外資喊買穩懋 最高目標價266元2019-07-04 11:42
投顧：台股中多格局 留意鏡頭、PA等族群2019-07-05 08:27
除權息大戲 下周接棒演出2019-07-04 23:36
業績三增股 盤面焦點2019-07-05 00:54
奇力新填息5成 被動元件揚2019-07-04 14:43
穩懋6月營收衝高 外資喊買2019-07-05 00:54
台積18日法說 外資提五問2019-07-05 00:54
國巨、華新科 認購夯2019-07-04 23:25
諾基亞來牽手 5G供應鏈透紅2019-07-04 14:43
台股震盪收紅 被動元件最強2019-07-04 14:43
散熱族群 雙鴻、泰碩雙填息2019-07-04 14:43
六電子股除息首日 活跳跳2019-07-04 23:36
艦隊戰略有成 佳世達下半年再迎新夥伴2019-07-04 14:45
鋼鐵族群 投資價值浮現2019-07-04 23:46
台股狹幅震盪 終場上漲32點收10,7752019-07-04 14:18
原相第2季業績增逾4成 本季會更旺2019-07-04 19:22
億豐專利訴訟和解 付1.7億2019-07-04 23:46
宏碁邁向填息路2019-07-04 14:43
BDI大漲 裕民、新興揚帆2019-07-04 23:46
原相 本季營運將成長2019-07-04 23:55
鈺太營收 連兩月創高2019-07-04 23:55
台光電Q2業績 優於預期2019-07-04 23:46
耕興配息6.2元 股價強漲一度填息8成2019-07-04 13:09
散熱廠除息秀 泰碩貼息、雙鴻填息2019-07-04 12:49
玉晶光7月25日除息 每股配發3.5元現金股利2019-07-04 16:34
6月突破4億 鈊象月、季營收創高2019-07-04 14:45
無線耳機熱 鈺太Q3挑戰營收新高2019-07-04 14:45
泰碩 下半年逐季走升2019-07-04 23:46
新普6月營收 同期新高2019-07-04 23:55
就市論勢／食品、生技族群 有看頭2019-07-04 23:47
美股休市 台股上攻看量能2019-07-05 08:54
精誠 搶智能照護商機2019-07-04 23:46
復盛 6月營收大增20％2019-07-04 23:46
精元 5月每股純益0.44元2019-07-04 23:46
嘉聯益7月23日除權息 每股將發股利0.6元2019-07-04 17:09
傳奇、鈊象 6月營收攀峰2019-07-04 23:46
裕民領軍 散裝船族群漲勢再起2019-07-04 12:46
留言