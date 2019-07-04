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法律規定空服員罷工期間 人力銀行禁止幫長榮招募新人

友達第2季線上法說會 25日登場

2019-07-04 17:59經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

友達光電（2409）今（4）日公告，將於7月25日(星期四)下午二點舉行2019年第二季線上法說會。將公布自結第2季財報，能否單季轉虧為盈，成為各界觀注重點。

友達出席線上法說會主管，包括：董事長暨執行長彭双浪、總經理暨營運長蔡國新、業務事業群副總經理林恬宇，及財務長曾煜智。

友達今年第1季淨損36.9億元，歸屬母公司每股純損0.38元，終結連十季獲利，單季轉虧。友達第2季能否如預期般需求回溫，改善營收及獲利，將是法說會焦點。

友達法說會

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