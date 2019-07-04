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達方6月營收17.24億元 月增1.74%

2019-07-04 16:20經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

達方電子（8163）公布6月合併營收17.24億元，月增1.74%，較去年同期減少2.72%。其中，第2季合併營收季增24.54%。

達方電子累計上半年合併營收90.33億元，年減1.41%。

營收達方

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