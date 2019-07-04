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精測Q2營運優於預期 除息首日填息率75％

2019-07-04 11:07經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

晶圓測試廠精測（6510）今（4）日除息，開盤參考價406.5元，在第2季營收優於預期帶動之下，早盤一度來到414元，填息率75%。法人指出，華為禁令暫解，第3季營運持續回升，預期短期內可順利完成填息。

精測公布第2季合併營收6.7億元，季增10.54%、年減24.54%，雙位數季增率優於市場預期；累計上半年合併營收12.76億元，年減21.86%。

精測表示，先前華為事件對精測這一、二季影響不大，先前已陸續出貨給海思測試板，但第4季海思需求量可能調整，對精測有影響，第4季能見度不明。

總經理黃水可指出，今年半導體產業景氣備受挑戰、全球經濟趨緩，下半年全球變數仍多，景氣不明朗、營運挑戰相對嚴峻，未來二~三年全力發展探針卡產品。

目前在應用處理器（AP）、射頻元件（RF）、特殊應用晶片（ASIC）應用驗證通過，網通應用可小量量產。新廠預計10月初啟用，預計明年第1季量產，全產能開出，可再增加2至3倍探針卡產能。

法人指出，精測第2、3季維持旺季水準，第4季營運動能轉弱，長線營運持續調整中，非AP以外佈局在明年可望有大斬獲，積極投入探針卡關鍵技術之研究，從材料、藥水、零組件、工法到生產設備，一應俱全，此建立了精測探針卡特有的新競爭力與門檻；在此新競爭力下，精測的探針卡營運成果也將逐步顯現。

精測營收除息華為

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