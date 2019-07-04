立積6月營收2.57億元歷史新高 股價突破近一年高點

2019-07-04 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



立積（4968）營運漸入佳境，6月營收2.57億元，改寫單月歷史新高紀錄，由於打入中資客戶供應鏈，FEM新產品持續放量，下半年營運可望再創新高。基本面好轉激勵股價突破近一年新高，今（4）日盤中一度來到93元，漲幅5.8%。

立積第2季營收6.66億元，季增56.66%、年減6.46%；上半年營收10.91億元，年減20.59%。

法人預期，貿易戰帶起中國客戶替換效益，Wi-Fi與LTE相關應用皆有成長機會，下半年又進入傳統旺季，國際大廠出貨量增，預估第3季營收可望出現雙位數成長。