新應用商機大 LED族群點火逆揚

2019-07-03 20:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



【記者盧宏奇／台北報導】權值股走弱壓盤，台股昨（3）日收跌121點，回測季線支撐，但基期偏低，且具新產品發展現轉機，或真無線藍牙耳機（TWS）題材的光鋐（4956）、光磊等LED族群獲短多點火走強，扮演多方明燈。

台股在川習會後上攻至本波高點10,914點，但多方兵臨11,000點顯得近關情怯，加上除息旺季加權指數蒸發效應，連二日出現拉回走勢，不僅外資在期現貨同步減碼，昨日投信也反手調節10億元，終止連六買走勢，後市恐測試季線支撐。

盤面上特斯拉概念股、遊戲概念股、6月營收或第2季財報表現亮麗，且下半年展望佳個股，獲得買盤拉抬，股價相對強勢；至於股價位階偏低，但未來可望受惠Mini LED應用商機，以及TWS題材的LED族群，也同步收高，出現難得一見榮景。

LED產業近十年來在中國大陸廠商加入競爭後淪為「慘業」，以上游龍頭廠晶電來看，自2015年後只有一年出現獲利，今年第1季持續陷入虧損；至於下游封裝大廠億光近幾年來獲利也是逐漸下滑，多數LED廠股價淨值比都低於1倍。

所幸台灣LED廠積極開發Mini LED、Micro LED等二項技術門檻較高產品，研究機構預期，未來幾年商品化後，可望擺脫陸廠殺價競爭，營運自谷底翻揚，昨日包括友達集團旗下隆達，以及鴻海集團旗下榮創、光鋐，都創下波段新高。

有日本LED大廠日亞化當靠山的光磊，近來則轉向感測元件領域，除成功切入Apple Watch供應鏈外，市場預期今年還有機會接獲蘋果AirPods訂單，日前除息0.5元一天就完成填息，並拉出連三紅走勢，昨日強勢站上季線反壓。