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健和興 6月營收2.92億元

2019-07-03 17:41經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

健和興今（3）日公布自結2019年6月份營收達2.92億元，較上月營收相當，較去年同期微幅下滑，2019年第2季營收達8.45億元，較上季小幅成長；累計2019年1~6月份之營收為16.85億元，亦較去年同期小幅成長。

營收健和興

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