信邦6月合併營收16.80億元 連四個月創歷史新高

2019-07-03 16:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



電子零組件廠商信邦自結2019年6月合併營收為16.80億元，較5月16.22億元成長3.62%，比去年同期14.03億元成長19.81%；2019年第2季合併營收為48.90億元，較第1季成長20.61%，與去年同期相比成長22.03%；累計上半年度合併營收為89.45億元，較去年同期成長18.57%。

信邦指出，2019年6月合併營收16.80億元，再次超越5月之營運表現，已連續4個月改寫單月營收歷史高點紀錄；第2季合併營收為48.90億元，除為歷年同期高點紀錄外，亦創單季營收歷史高點之佳績；累計上半年度合併營收為89.45億元，亦為歷年同期之高點。6月合併營收之成長，係綠能、醫療及健康照護、汽車、通訊及電子週邊等產業之銷售較5月增長所帶動。

MAGIC 5大產業2019年上半年度營運表現相較於去年同期，醫療及健康照護產業，運用領域的多元開發，產品線已從大型檢測設備，延伸至手術設備、監護設備、輔助設備、體外診斷設備及復健設備等領域，上半年度之銷售較去年同期成長18.93%。

汽車產業因受整體汽車產業停滯的影響，由於產品應用領域的多元發展，上半年度之銷售仍較去年同期微幅成長2.39%；汽車智能化是未來發展的趨勢，將朝輔助汽車駕駛更高層次領域深耕。

綠能產業之發展，係為國際知名風力發電設備大廠，高階動力電纜連接線組及控制模組的主力供應商，以及太陽能微逆變器國際大廠，直流電與交流電之連接線組的主力供應商，受惠於風力設備需求的增加及客戶端滲透率的提升，以及微逆變器連接線組需求的增加，帶動上半年度銷售較去年同期成長47.50%。

工業應用產業則長期深耕客戶端的需求，伴隨新開發案的投產，客戶端需求穩定的增加及滲透率的提升，上半年度之銷售較去年同期成長18.52%。

通訊及電子週邊產業雖受整體消費性產業需求低迷及競爭激烈的影響，由於產品項目完整及長期深耕客戶需求，上半年度之銷售仍較去年同期微幅成長1.19%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收77.02%；連接器及零組件銷售佔22.98%。

在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔29.08%；綠能及節能產業佔28.52%；通訊及電子週邊產業佔合併營收24.97%；醫療及健康照護產業佔9.10%；汽車產業佔8.33%。