特斯拉Q2交車創新高 激勵貿聯盤中股價漲逾4%

2019-07-03 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉（Tesla）公布第2季生產及交車量，雙雙創下歷史新高，跌破華爾街分析師眼鏡，特斯拉盤後股價一度飆漲9%。供應鏈成員貿聯-KY（3665）股價備受激勵，今（3）日盤中股價一度來到242元，漲幅4.76%。

先前一路被市場唱衰電動車大廠特斯拉終於一吐怨氣，由於大幅改善全球物流及交付流程，公布最新第2季電動車生產量達到87,048台、交車數量來到95,200 台，雙雙寫下歷史新高紀錄，兌現執行長馬斯克先前許下銷售有機會創高承諾。

其中Model S／X在第2季生產量、交付量分別為 14,517台、17,650台，Model 3的生產量、交付量衝高到72,531台、77,550台。特斯拉也預期第3季生產及交車量將繼續成長。

特斯拉預期第3季持續成長，有利於供應鏈成員貿聯下半年營運，目前該公司為特斯拉Model 3、Model S及Model X等車用線束供應商，電動車生產及銷售優於預期，有利於貿聯在電動車電池管理線束、儲能裝置線束、直流快充站線束需求增加下。

法人預期，2019年來自電動車營收貢獻將年增43%，2019及2020年營收佔比為別在11%與13%，相較於2018年的8%，電動車營收占比逐年增加。