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宏正 榮獲2019『亞洲最佳企業雇主獎』

2019-07-02 12:20經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

宏正自動科技（6277），榮獲「2019亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia 2019）殊榮，宏正首次參選即自186家候選企業中脫穎而出，與台灣微軟等IT大廠並列亞洲最佳企業雇主，並為台灣電腦周邊產業中唯一獲獎企業。

宏正強調，長期以來將員工視為企業永續發展的首要承諾對象，其優渥的薪酬福利與豐富多元的員工學習發展計畫，已展現出卓越成效。

HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia）為亞洲人力資源管理領域極具指標的權威獎項，此獎是由Business Media International媒體集團（BMI）公司旗下的HR Asia Magazine針對亞洲各企業雇主所舉辦的評比調查，經由行業專家、學者、記者、政府代表等組成之審查委員會，透過企業報告、員工匿名線上問卷調查、工作現場稽核與實地環境參訪等指標，以全面性的評鑑系統選拔出不同領域的傑出企業雇主。

宏正首次參選即奪下殊榮，尤其在「員工自身情感動機與支持」、「職場環境對員工的包容性」、與「員工團隊意識及合作精神」評鑑指標的多個題項上超越整體產業獲得高分肯定。

宏正董事長陳尚仲表示，今年正值宏正40周年，我們以「Passion for Excellence」作為公司下一個40年的願景目標，宏正自成立以來，「人才」始終是我們最大的資產與驕傲，如何鼓勵員工保有對工作及自我成長的熱情，才是公司能持續邁向卓越的關鍵。

陳尚仲進一步指出，宏正每年投資在人才培訓的資源豐厚，除優渥的薪資福利與員工分紅制度，使宏正名列台灣證交所公布的台灣高薪指數100之企業，我們長期也建立起完善的員工學習發展計畫與教育訓練系統，激勵員工持續精進。

2018年起，為延攬更優質的社會新鮮人加入宏正，我們還打造『MA／MT牛棚計畫』，透過由淺入深、循序漸進的培訓與定期檢視，以確保學習成效、人才吸收的方向與產出與期望相符。

宏正全球據點持續擴增，在全球子公司與辦事處主要以在地召募（Local hire）的方式延攬行銷業務與跨國經營管理人才，來自36個國家多元國籍的員工也形塑出宏正尊重包容多元化差異的企業文化。

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