昇陽半下半年成長引擎啟動 單季營收挑戰雙位數成長

2019-07-02 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



晶圓再生及薄化昇陽半（8028）下半年成長引擎重啟，由於功率元件庫存去化告一段落，加上無線藍芽耳機需求持續火紅，相關電源晶片需求不斷攀升，昇陽半下半年晶圓薄化訂單量大增，法人預估單季營收挑戰雙位數成長。

受到貿易戰影響，上半年全球半導體產業籠罩在華為禁令陰霾之下，國際大廠紛紛下修全年展望，昇陽半也連帶受到影響，上半年營運雖不如法人預期強勁，但前五個月營收10.29億元，年增26.58%，仍繳出亮麗成績。

下半年情勢有利於昇陽半營運，先是美中貿易戰暫時休兵，美方得以繼續對華為輸出晶片，國際IDM大廠晶圓薄化業務委外得以繼續，再則晶圓薄化業務功率元件部分，在經過上半年庫存去化，第3季初即將告一段落，功率元件下半年拉貨動能重啟，增加對昇陽半下單量。

另外，在全球掀起熱潮無線藍芽耳機，下半年進入耶誕節前夕拉貨旺季，由於藍芽耳機需要更低功耗以增長使用時間，因此，內含的電源晶片均需進行薄化以降低功耗，帶動昇陽半薄化業務量增加。

因應市場需求增加，昇陽半規劃晶圓薄化月產能從7萬至8萬片，預期未來2至3年將維持每年20%至30%產能增加速度，預估明年增加至13萬片水準，並朝晶圓25微米薄化製程、絕緣閘雙極電晶體（IGBT）相關技術開發。

而再生晶圓業務，產能也持續擴充，因應台積電等大廠將再生晶圓外包需求，目前月產能已達21萬片，目前市占率達到40~50%，今年擴產後可望成為國內最大再生晶圓供應商。