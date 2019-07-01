毅嘉6月營收5.44億元 月增5.8%

2019-07-01 17:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



毅嘉（2402）今天公布，6月營收5.44億元，月增5.8%，年減5%，其中軟板產品營收4.32億元，累計第2季營收15.8億元，季增12%。

毅嘉指出，展望第3季，受貿易戰詭譎氛圍影響，景氣前景及客戶拉貨力道仍不明朗，若依據現有客戶訂單排程，以及持續精進的生產效率及成本結構預估，整體營收及獲利仍可望逐季攀升。