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毅嘉6月營收5.44億月增5% 估整體營收、獲利逐季升

2019-07-01 17:20經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

毅嘉(2402)結算6月合併營收5.44億元，月增5%，其中軟板產品為4.32億元，機構整合元件產品為1.16億元。累積第2季集團合併營收15.81億元，季增12%，顯示逐季成長的趨勢；累計前6月合併營收29.93億元，年減11%。

毅嘉表示，展望第3季度，受貿易戰詭譎氛圍影響，景氣前景及客戶拉貨力道仍不明朗；不過，依據現有客戶訂單排程、持續精進生產效率及成本結構預估，公司整體營收及獲利仍可望逐季攀升。

營收毅嘉

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