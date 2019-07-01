毅嘉6月營收5.44億月增5% 估整體營收、獲利逐季升

2019-07-01 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



毅嘉(2402)結算6月合併營收5.44億元，月增5%，其中軟板產品為4.32億元，機構整合元件產品為1.16億元。累積第2季集團合併營收15.81億元，季增12%，顯示逐季成長的趨勢；累計前6月合併營收29.93億元，年減11%。

毅嘉表示，展望第3季度，受貿易戰詭譎氛圍影響，景氣前景及客戶拉貨力道仍不明朗；不過，依據現有客戶訂單排程、持續精進生產效率及成本結構預估，公司整體營收及獲利仍可望逐季攀升。