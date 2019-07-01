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賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

台大教授預言：罷工落幕後血汗依舊 民眾仍會搶長榮優惠

營運展望看好 昇達科帶量走升

2019-07-01 10:18經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

昇達科（3491）今日帶量走升，早盤大漲6%，成交量快速放大到千張以上，日K拉出一根紅K棒，站穩所有短期均線，日KD呈現黃金交叉。

華為是昇達科微波產品第二大客戶，占營收比重約10-11%，昇達科先前表示，由於技術產品自主性高，不會受華為事件影響，今年上半年昇達科來自華為的訂單也持續成長。

展望下半年，昇達科表示，新興市場對於4G需求仍持續成長，加上各國電信業者陸續釋出5G頻譜進行網路建設，目前微波、濾波器等產品已送客戶進行測試，可望推升下半年5G產品出貨表現；在5G相關業務貢獻帶動下，法人預估，昇達科第二季營收、獲利可望創新高。

昇達科華為5G

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