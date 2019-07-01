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賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

半導體警報解除 祥碩率先反攻大漲

2019-07-01 09:32經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

祥碩（5269）受惠於英特爾及超微推出新款處理器加持，下半年營運動能強勁，盤中股價一舉過季線反壓，一度來到513元高點，漲幅5.99%。

超微於7月推出Ryzen 7 3700x、Ryzen 7 3800x、Ryzen 9 3900x等三款桌機用處理器，祥碩搭配Ryzen中、低階晶片組開始拉貨，英特爾也推出新款處理器，兩強相爭、祥碩得利，法人預料預期下半年營運動能強勁，單季營收可望出現雙位數季增；此外，主機端／裝置控制器、訊號中繼器、訊號中繼補償器晶片，亦受Type-C需求帶動下半年出貨倍數成長。

祥碩總經理林哲偉。 本報系資料庫
祥碩總經理林哲偉。 本報系資料庫
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祥碩處理器超微

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