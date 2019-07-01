半導體警報解除 祥碩率先反攻大漲

2019-07-01 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



祥碩（5269）受惠於英特爾及超微推出新款處理器加持，下半年營運動能強勁，盤中股價一舉過季線反壓，一度來到513元高點，漲幅5.99%。