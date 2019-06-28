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誠美材度過經營權之爭 力拚第4季營運回神

2019-06-28 12:30經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

偏光片廠誠美材（4960）今（27）日舉行股東常會，由董事長何昭陽主持。誠美材甫度過經營權之爭，累計前五個月合併營收65億元，年增51.7%。展望下半年，何昭陽坦言，公司要恢復以前水準，需要一段時間，不過客戶現已慢慢重拾信心，訂單有逐步增加的趨勢，有信心到第四季能恢復去年第四季水準。

誠美材去年受惠偏光片需求旺，雖連續第三年虧損，但虧損幅度呈收斂趨勢，去年全年稅後純損6.55億元，每股虧損0.98元。誠美材今天股東會中，通過去年財報及盈餘撥補案，以及「辦理公開募集或私募方式發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或發行海外或國內可轉換公司債」等五項討論案。

誠美材今年因經營權之爭，導致信用額度遭凍結，被迫申請債務協商。何昭陽表示，目前仍持續跟銀行團協商，有信心在今年底前可以解除；購料的部分，由於先前資金短缺，影響6月和7月訂單較少，「但最緊急的時間已經度過」，購料已經恢復正常，第三季調整公司元氣，目標從10月起逐步回到去年水準。

由於這段時間工廠稼動率較低，誠美材把握機會改造台南廠。何昭陽指出，透過機台改造，現在產能比起過往提升20%，技術跟品質也雙雙提升，未來將持續優化產線，目標一個月產能要超過300萬平方米。而由於台南廠產能增加，未來也計畫開始打進中國大陸工控、監視器、筆電，以及如手機等中小尺寸面板等過往較少著墨的市場。

何昭陽也說，台南廠有四條產線，對於打進中小尺寸面板市場，相對有優勢，也有信心能打進供應鏈，目前已增加研發人力，積極為進軍市場布局，產品可望在明年第一季貢獻營收；中國子公司昆山之奇美的2.5米幅寬新產線，照既定時程於今年第四季投入量產；藉由新布局，明年挑戰全年營收比今年成長20%。

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