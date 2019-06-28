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罷工合理嗎？從商業談判看長榮空服員罷工事件

樺漢拼轉型 邁向工業物聯網軟硬整合解決方案供應商

2019-06-28 11:53經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）今（28）日召開股東常會，通過2018年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利7元。展望後市，樺漢將持續以3大策略拓展5大領域，致力成為工業物聯網（IIoT）軟硬整合解決方案供應商。

樺漢董事長朱復銓表示，目前正積極推動第二個五年計畫，將持續拓展智慧商業、通訊網安、彩票博弈、智慧製造、健康照護5大領域，掌握製造物聯網、醫療物聯網、消防物聯網、零售物聯網等產業趨勢，並整合樺漢與各子公司的關鍵技術，致力成為工業物聯網軟硬整合及完整解決方案供應商。

樺漢今日董事會通過新聘3位董事，分別為鴻海精密工業公司採購長褚承慶 、富士康工業互聯網公司（Fii）物聯網事業處副總經理鄧嘉麟及獨立董事王健民。

褚承慶現為鴻海精密工業公司採購長，樺漢表示，褚承慶督導鴻海公司年度採購金額高達1,500 億美元，折合新台幣4.5 兆，相信褚承慶加入樺漢董事會，透過鴻海集團之全球資源平台，將對樺漢強化供應錬管理競爭力深具助益。

此外，鄧嘉麟現為富士康工業互聯網公司(Fii)物聯網事業處副總經理，其自 2004 年加入富士康集團，鄧嘉麟加入樺漢董事會，將有助於深化樺漢與 Fii 之合作關係，共同致力於尋找雙方合作機會，例如共同發掘新種互聯網業務契機等。

王健民現為深圳數位科技公司執行長及蘇州冠晶半導體公司顧問，王健民在高科技產業行銷及銷售經驗有超過20 年的經驗，樺漢深信未來將有助於樺漢公司擬訂拓展大中華市場之行銷策略。

樺漢表示，董事會總席次仍維持7席，包括3席獨立董事，除前揭3席新任董事外，連同原任董事朱復銓、樓朝宗、方文昌及蘇裕惠等4席共7席。

樺漢今（28）日召開股東常會，圖左起為樺漢策略長李雨龍，樺漢董事長朱復銓。謝艾莉...
樺漢今（28）日召開股東常會，圖左起為樺漢策略長李雨龍，樺漢董事長朱復銓。謝艾莉/攝
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樺漢物聯網富士康
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