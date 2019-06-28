5G喊衝加高毛利 英特磊訂單回升

2019-06-28 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



IET-KY英特磊（4971）今（28）日召開股東會，董事長兼總經理高永中指出，各國皆積極布建5G基礎建設，包括台灣也加速釋照期程，趕今年年底競標，明年元月發照。也因此，從市場需求面來看，砷化鎵與磷化銦的營運動能蓄勢待發。

英特磊砷化鎵產品可用於主要用於高頻通訊應用的pHEMT晶片上，5G時代來臨，物聯網相關的產業供應鏈也持續加速擴大，因此帶動高頻，高速、pHEMT產品需求回溫。

英特磊的pHEMT產品也都已通過歐美大廠認證，營運動能蓄勢待發。

此外，占第一季整體營收44.3%的磷化銦則是應用在5G世代高頻段手機功率大器材料上，因此受惠5G基礎建設驅動，英特磊目前與大廠共同開發合作的毫米波功率放大器（PA）（28 GHz）預計年底開始出貨，用於5G手機中。同時光通訊元件市場如25G APD 及PIN也因5G基礎建設驅動而加快成長。

高永中表示，英特磊產品具有近程、中程及遠程戰略位置，未來十年全球電子產品應用重心將是5G及光電產品。磷化銦HBT、氮化鎵 HEMT、面射型雷射與其他特殊雷射對於高速無線傳輸、手持裝置、資料中心、雲端運算、穿戴式感測器、Lidar及泛用型感測將有關鍵性應用，高均勻度磊晶MBE技術將扮演日益重要的生產角色。