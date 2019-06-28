下半年旺季到 嘉澤營運倒吃甘蔗

2019-06-28 10:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



嘉澤（3533）受惠於伺服器營運回溫，法人預估下半年營運正向成長，全年營收維持雙位數成長，股價力守年線之上，早盤一度來到215元高點，漲幅1.65%。

下半年進入嘉澤產業旺季，英特爾及AMD均推出新款處理器，約第4季伺服器Whitley平台將進行升級，插槽針腳數增加，平均單價高於平均水準，先前伺服器插槽取得認證後，於第3季開始出貨。

2021年後新一代的英特爾Eagle Stream處理器插槽將與DDR5記憶體和第五代PCIe搭配銷售，而嘉澤將成為第一階段出貨處理器插槽組的三家供應商之一，可望優先受惠。