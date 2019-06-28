親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

長榮罷工第9天 工會宣布：護照數量破2300本

下半年旺季到 嘉澤營運倒吃甘蔗

2019-06-28 10:12經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

嘉澤（3533）受惠於伺服器營運回溫，法人預估下半年營運正向成長，全年營收維持雙位數成長，股價力守年線之上，早盤一度來到215元高點，漲幅1.65%。

下半年進入嘉澤產業旺季，英特爾及AMD均推出新款處理器，約第4季伺服器Whitley平台將進行升級，插槽針腳數增加，平均單價高於平均水準，先前伺服器插槽取得認證後，於第3季開始出貨。

2021年後新一代的英特爾Eagle Stream處理器插槽將與DDR5記憶體和第五代PCIe搭配銷售，而嘉澤將成為第一階段出貨處理器插槽組的三家供應商之一，可望優先受惠。

嘉澤處理器
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

仁寶衝刺非筆電 7月15日除息

2019-06-27 23:30

浩鑫 搶進人臉辨識

2019-06-27 23:30

台灣大上雲端 營運補

2019-06-27 23:30

5G世代全面來臨 世界、漢磊搶攻GaN射頻元件

2019-06-27 14:59

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 14:57

浩鑫股東會：新事業發酵 明年有機會轉虧為盈

2019-06-27 14:33

南海雙子星案遭投審會駁回 押寶買盤推升藍天收漲3.46％

2019-06-27 14:24

雙子星案／南海控股遭駁回 藍天押寶熱

2019-06-27 14:12

蘋果3鏡頭？大立光、玉晶光眼睛一亮

2019-06-27 14:12

MOSFET股Q3旺 杰力5月營收創新高

2019-06-27 11:26

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:23

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

外資買超144億 買盤最愛這10檔

2019-06-27 17:41

鴻海7月25日除息交易 每股配息4元將發逾554億元

2019-06-27 17:24

生技十強棒 法人按讚

2019-06-28 00:27

壽險股發威 金融指數創21年新高

2019-06-27 14:16

台積電強彈走出貼息陰影 台股大漲121點收10,773

2019-06-27 13:51

四大族群 下半年耀眼

2019-06-28 00:27

7月生技月倒數 十大潛力股內外資挺

2019-06-27 19:26

IC設計、越南概念 搶鏡

2019-06-28 00:27

三族群 看旺到明年

2019-06-28 00:02

台積電回神台股收漲121.35點 三大法人買超164.85億

2019-06-27 15:11

鴻海再啟併購！瑞祺電斥4.05億元取得澔楷科技40%股權

2019-06-27 21:08

蘋果3鏡頭？大立光、玉晶光眼睛一亮

2019-06-27 14:12

生技月熱身 生技股吸金

2019-06-27 14:12

三王領漲 外資買超143億

2019-06-28 00:06

台股下半年投資趨勢 投顧：關鍵字MEGA

2019-06-27 16:54

羅麗芬回台投資 攜手慈濟攻細胞治療

2019-06-27 15:37

中美晶騰籠換鳥 營運衝

2019-06-27 23:37

瑞銀論壇 看好台半導體股

2019-06-28 00:07

仁寶衝刺非筆電 7月15日除息

2019-06-27 23:30

味全股東會 陳永清交棒陳宏裕

2019-06-27 14:33

浩鼎擴產線 強化授權

2019-06-27 23:37

淡水廠火災 康舒：無人傷亡，海外產能可因應需求

2019-06-28 09:13

長園科 下半年審慎樂觀

2019-06-27 23:37

浩鑫股東會：新事業發酵 明年有機會轉虧為盈

2019-06-27 14:33

上銀旗下 大銀Q3轉上市

2019-06-27 23:37

浩鑫 搶進人臉辨識

2019-06-27 23:30

美光報佳音 南亞科等記憶體族群反彈

2019-06-27 15:35

南海雙子星案遭投審會駁回 押寶買盤推升藍天收漲3.46％

2019-06-27 14:24

雙子星案／南海控股遭駁回 藍天押寶熱

2019-06-27 14:12

台積、鴻海、聯發科 四檔夯

2019-06-27 23:17

華為概念股回神 台股揚逾百點返季線

2019-06-27 14:12

羅麗芬回台 搶進細胞治療

2019-06-27 23:30

百德大併購 強攻航太

2019-06-27 23:37

川習會在即 法人：台股短線高檔震盪

2019-06-28 08:51

龍邦 通過現金減資案

2019-06-27 23:30

陞達科登興櫃 聚焦

2019-06-27 23:37

台股下半年展望／兆豐投顧：擁抱MEGA四趨勢

2019-06-27 14:12

瑞銀論壇 保守看電子股旺季

2019-06-27 14:12

創意、神盾利多 押長天期

2019-06-27 23:17

台股下半年展望／群益：10,000~11,200點間

2019-06-27 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top