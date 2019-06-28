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淡水廠火災 康舒：無人傷亡，海外產能可因應需求

2019-06-28 09:13經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

康舒（6282）淡水廠區今（28）日凌晨發生火災，所幸無人傷亡，康舒指出，初判受損較受影響區域為一樓技修單位、烘烤室與小部分測試產線，至於災害區域待鑑定後將盡速進行清理與修復，公司在中國東莞、武漢及菲律賓皆有產能因應客戶需求。惟受到利空消息影響，導致今（28）日股價開盤下挫逾1.5%。

康舒淡水廠區今日凌晨發生火災，受災區域位於淡水廠區一樓技修單位，先發出火事警報，火災發生後立即啟動人員疏散，並通報轄區消防隊進行管制及救災。康舒指出，本次火災無人員傷亡，至具體原因尚待消防單位鑑定。

針對預計可能損失，康舒表示，初判受損較受影響區域為一樓技修單位、烘烤室與小部分測試產線。淡水廠區建物、設備、貨物均已有足額保險，將於現場清理完成後，協同保險公司辦理理賠事宜。本公司保險自負額為賠償金額之10%，最低金額100萬元。可能獲得保險理賠之金額:待與保險公司確認。

康舒淡水廠區災害區域待鑑定後將盡速進行清理與修復，康舒強調，公司在中國東莞、武漢及菲律賓皆有產能因應客戶需求，且淡水廠今日為年中盤點本已做調班處理，目前已實施應變計劃，以期對公司生產、業務及客戶的影響降到最低。

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