燦坤打造四大新人專區 挹注業績表現

2019-06-27 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



燦坤3C(2430)跟華碩、技嘉、微星等資訊大廠合作，推出「新人Lets購」活動，嚴選新人必備3C數位與生活家電，打造電競、職場、外宿與成家等四大新人專區，28日起祭出HOT優惠與新人迎接新氣象；29、30並連續兩天更推出Apple商品同享線上線下週末限時特賣，挹注第2季業績可期。

燦坤3C商品事業部李經緯總經理表示，瞄準電競、職場、外宿、成家打造四大新人優惠專區，涵蓋筆電、桌電、家電等熱銷商品。觀察近年電競風潮盛，具備中高階顯卡、高記憶體容量的高效能電腦機種是電競新人熱門首選。

受職場新人喜愛的Apple系列商品也持續熱賣，其中Apple MacBook Pro銷量占比逐漸拉升中，加上7月初最新MacBook Pro with Touch Bar上市，更將帶動另一波業績。

近年電競風潮盛加上暑假即將來臨，預估將創造一股電競商機。研調機構Newzoo指出，電競產業在2019年將成長15% ，整體營收將破10億美元（約新台幣338億元）。

燦坤預估，攜帶方便、高性能的電競筆電今年將有年增二位數成長，趁勢推出電競新人專區，多款商品現折近8000元，包括Lenovo 6核心4G獨顯筆電、華碩筆記型電腦等；可根據個人需求客製化、擁有高性價比的DIY電競主機也是許多玩家的最愛，精選網路及商圈討論度最高品牌的華碩與技嘉，搭載Intel全新九代i5、內建G電競顯卡、SSD等配備17,999起，超高飆速與超低售價給電競新人暑假電競體驗。

在電競玩樂商機中預計帶動電腦升級需求，燦坤強調，同步推出微星1050Ti-4G電競顯卡

及Apacer 8G記憶體優惠升級方案，預計可帶動DIY相關零組件三成銷量成長；液晶顯示器的部分則推出多款一線品牌優惠，預計可帶動電競電腦及顯示器二成銷量成長。