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空服工會四訴求讓步 專家分析長榮若不妥協的風險

檢仔聊齋：升官文化下，荒腔走板的檢警關係

日月光：逐季成長目標未變 但客戶組合可能出現變化

2019-06-27 11:35經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

美中貿易戰衝擊全球半導體景氣，日月光控股（3711）總經理暨執行長吳田玉指出，貿易戰對全球經濟都有影響，也影響日月光生意，不過，日月光逐季成長目標未變，未來還是會逐季成長，但客戶組合可能會有所改變。

吳田玉表示，無法預測貿易戰後面會怎樣演變，擔心美中貿易衝突成為持久戰，貿易與科技競爭朝惡化方向走，對全世界都不好，終極導致全世界科技進步變緩慢，全球科技競爭原本該採取合作、齊頭並進，各取所長及所需，單純科技發展因人為影響而被扣上貿易、國安大帽子，從大數據角度來看是不健康、不利發展。

科技是人類歷史發展中的一部份，很難去界定誰公平、誰不公平。

2020年進入5G時代，吳田玉表示，貿易、科技衝突有可能拖延5G的發展，對於整體科技發展一定有影響。至於是否因貿易關稅問題，調整全球佈局資金、人力配置，他表示，這要看終端客戶考量，客戶還在評估階段，未來會進行彈性調整，因應客戶需求進行生產區域調整。

對於未來半導體景氣發展，他表示，半導體產業長線還是有很好發展，短線震盪看情勢，貿易戰、中東情勢等有很多變數，危機時候，是回歸基本面好好調整體質時候。

未來物聯網在每個區域是高度客製化，不再是一體適用，醫療、金融、汽車、智慧城市都會跟地緣政治有關係，少量多樣、客製化，在該區域生產，配合政府政策引導內部供應鏈及生態系統。

貿易戰半導體吳田玉
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