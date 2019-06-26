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中國釋出5G商轉執照 聯發科、瑞昱、立積優先受惠

2019-06-26 11:05經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

法人表示，5G發展已為必然趨勢。路透
法人表示，5G發展已為必然趨勢。路透
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中國提前向四大電信運營商發放5G商用執照， 2019正式進入5G商用元年，由於貿易衝突、華為禁令前車之鑒，中國手機品牌及運營商降低對美系晶片需求依賴，逐漸加大對台廠晶片採購，聯發科（2454）、瑞昱、立積成為首波5G商轉最大受惠者。

中國工信部於6月初向中國電信、中國移動、中國聯通和中國廣電發放第五代行動通訊商用執照，較原定2020年進入5G商用元年的時間表提前一年，是繼南韓、美國、英國後，又一個實現5G商用的國家，一般外界認為，貿易戰衝突是加快中國官方決定5G提前商轉重要原因。

根據中國三大運營商5G規劃，預計在今年將實現40個城市5G覆蓋，中國智慧型前五大品牌華為、OPPO、vivo、小米、中興等均已表示5G手機已就緒。

台系IC設計業者指出，確實已經感受到中國5G通訊晶片及網通設備有加溫趨勢，且華為事件給中國官方及民間業者起很大影響，加緊發展自主晶片並降低對美系晶片依賴，在技術未到位前，台廠IC設計業者晶片成為最佳選擇。

IC設計龍頭聯發科目前5G進度較預期順利，主要針對亞洲、北美和歐洲推出的全球Sub-6GHz頻段5G網路而設計，5G移動平臺將於2019年第3季向主要客戶送樣，首批搭載該移動平臺的5G終端產品最快將在2020年第一季問市。

網通標案對瑞昱是重要營業項目，除了Wi-Fi晶片之外，也有供應PON的控制晶片，由於5G帶來網通速度規格提升，帶動瑞昱Wi-Fi與控制晶片市佔率將大幅提升。

立積過去就參中興通訊、杭州區域等網通標案，在5G商轉後，消費端對於連網速度的要求提高，帶動立積Wi-Fi元件規格及需求快速提升，目前立積FEM新品已獲得中國客戶採用，藉此關係未來在消費端及網通標案可望同步成長。

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