晶相光下半年旺季到 股價抗跌漲逾4%

2019-06-26 09:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



晶相光（3530）下半年進入安防監控出貨旺季，近期股價跌深反彈，站穩季線及月線之上，今（26）日早盤一度來到88元，漲幅4.38%。

美中貿易戰雖影響中國安防監控產業發展，但晶相光持續創新開發新產品，其中背照式感測器、近紅外線感光強化等技術已經開發成熟，而全域快門的應用上，目前之汽車製造商已採用全域快門影像感測器進行疲勞駕駛之監控，在無人機應用市場中，全域快門技術亦被用於機器視覺系統中的飛行穩定和避障系統中，隨著全域快門影像感測器市場的成長，晶相光技術緊跟市場脈動，未來可順勢搭上成長契機。