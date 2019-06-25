合晶股東會通過配息2.5元 公司規劃建置12吋生產線

2019-06-25 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



矽晶圓廠合晶科技（6182）今（25）日於龍潭廠舉行股東常會，會中除了通過股利政策之外，該公司也表示，去年第四季開始產業因不確定因素增加而生變，不過，該公司仍將持續發展8吋N型超低阻及12吋低阻矽單晶晶棒技術，確保公司在低阻產品的技術領先。

合晶股東常會中通過去年度營業報告書與財務報表，該公司去年集團合併營收為92.1億元，較前一年成長44%，全年歸屬母公司獲利19.1億元，創下歷史新高，全年每股稅後純益為3.8元，會中並決議分派每股2.5元現金股利。

在產業面上，合晶表示，全球矽晶圓產業自去年第四季開始，中美貿易衝突的不確定性對半導體產業鏈產生重大影響，各大晶片製造商面臨營收下滑及庫存攀高情形，連帶影響對矽晶圓的需求，合晶預計下游客戶的庫存調整要到第三季才能消化完畢，第四季逐步回溫。

此外，合晶也指出，為了因應美中貿易衝突升溫影響，集團產能規劃將配合市場景氣及客戶訂單需求調整，逐步增加，並且在龍潭廠建立「二期長晶製造暨研發中心」，發展8吋N型超低阻及12吋低阻矽單晶晶棒技術，確保公司在低阻產品的技術領先，拉大與追趕者的距離。

另外，合晶也指出，隨著車用電子及高功率元件對12吋低阻矽晶圓及磊晶片需求增加，公司將積極爭取客戶訂單並加速生產設備的採購，預計於2020年第二季建立一條從長晶、拋光到磊晶的12吋生產線，以滿足客戶需求並提升公司整體競爭力。