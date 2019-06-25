買盤追價積極 晶彩科早盤開紅

2019-06-25 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



自動光學檢測（AOI）設備廠晶彩科（3535）股價在30元附近整理，今（25）日買盤積極追價，股價止跌翻紅，盤中最高一度漲至29.5元。今年上半年，晶彩科受惠兩岸面板廠拉貨，業績暢旺，累計前五個月營收12.71億元，較去年成長149.49%。

晶彩科日前股東常會通過去年財報及盈餘分配案，並完成董監事改選，陳永華續任董事長；晶彩科大股東由田，推派兩名代表進入晶彩科董事會。展望今年，晶彩科表示，將依據市場脈動，專注既有LCD設備事業外，同時針對穿戴裝置、可撓式顯示器裝置等新應用，延伸業務觸角。