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買盤追價積極 晶彩科早盤開紅

2019-06-25 10:13經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

自動光學檢測（AOI）設備廠晶彩科（3535）股價在30元附近整理，今（25）日買盤積極追價，股價止跌翻紅，盤中最高一度漲至29.5元。今年上半年，晶彩科受惠兩岸面板廠拉貨，業績暢旺，累計前五個月營收12.71億元，較去年成長149.49%。

晶彩科日前股東常會通過去年財報及盈餘分配案，並完成董監事改選，陳永華續任董事長；晶彩科大股東由田，推派兩名代表進入晶彩科董事會。展望今年，晶彩科表示，將依據市場脈動，專注既有LCD設備事業外，同時針對穿戴裝置、可撓式顯示器裝置等新應用，延伸業務觸角。

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