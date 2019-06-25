買盤追價積極 晶彩科早盤開紅

相關新聞
億光、晶電 強攻Mini LED2019-06-24 23:13
晶心科新品 免初期授權金2019-06-24 23:13
漢平唱盤銷美歐 占比拉高2019-06-24 23:13
鼎元後市 保守看待2019-06-24 23:13
日商收購安馳股 26日截止2019-06-24 23:12
新唐換舵手 陳沛銘出任2019-06-24 23:11
訊芯多元布局 業績看增2019-06-24 23:11
興能高訂單 看到下季2019-06-24 23:11
超眾迎旺季 啟動擴產2019-06-24 23:11
光群雷 5月每股賺0.17元2019-06-24 23:11
台積電除息行情啟動 小漲0.5元收盤緩步邁向填息2019-06-24 15:33
產業觸底 記憶體三傑同步上揚2019-06-24 14:34
面板需求轉熱 偏光板先樂2019-06-24 14:33
台積電 平盤遊走 填息步伐緩慢2019-06-24 14:33
鴻海攻半導體搶攻5G、AI 訊芯強漲表態、台揚跟進2019-06-24 12:47
華為禁令轉單效應矽力受惠 股價率先亮燈漲停2019-06-24 12:21
記憶體產業將觸底 三大記憶體股全面上漲2019-06-24 12:15
偏光片雙雄 逆勢抗跌2019-06-24 12:09
台揚帶量走強 早盤股價漲3%2019-06-24 11:59
大中股價逆勢上揚 盤中漲逾3%2019-06-24 11:46
朋億每股配息15元 一度填息2成2019-06-24 10:46
原相下半年進入旺季 股價止跌回穩2019-06-24 10:00
比特幣攻上1.1萬美元 映泰等挖礦股走揚2019-06-24 09:32
台積電除息秀登場 股價翻紅展開填息腳步2019-06-24 09:11
鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂2019-04-16 23:58
被動元件股高殖利率行情 拉開序幕2019-04-04 23:34
崇越電 拿下國際大單2019-03-05 23:35
熱門文章
G20川習會添變數 台股盤中一度跌逾百點2019-06-24 12:40
外資上週買賣超 第1名都是金控股2019-06-24 15:57
三大法人賣超台積電1.2萬張 終止連三買2019-06-24 17:50
投信轉賣 作帳恐變結帳2019-06-24 23:48
法人買單挺 5G概念釀彈力2019-06-24 14:34
鴻海攻半導體搶攻5G、AI 訊芯強漲表態、台揚跟進2019-06-24 12:47
上緯擬售離岸風電股權 苦吞兩根跌停2019-06-24 13:58
記憶體產業將觸底 三大記憶體股全面上漲2019-06-24 12:15
半導體五雄 外資力挺2019-06-24 23:17
億光、晶電 強攻Mini LED2019-06-24 23:13
產業觸底 記憶體三傑同步上揚2019-06-24 14:34
台積電緩步填息 台股跌24.32點收10,7792019-06-24 13:41
面板需求轉熱 偏光板先樂2019-06-24 14:33
華為禁令轉單效應矽力受惠 股價率先亮燈漲停2019-06-24 12:21
三大題材激勵 味全股東會前股價飆波段高2019-06-24 12:07
台股步入過熱區 留意短線漲多拉回整理壓力2019-06-25 08:37
集保：配發現金股息3.5元及股票股利0.25元2019-06-24 18:45
元太攜富士通 導入新技術2019-06-24 23:11
24檔 下月起變更分類2019-06-24 23:24
瓦城股價大漲逼五年新高 王品除息首日逆守紅盤2019-06-24 12:13
台積電除息行情啟動 小漲0.5元收盤緩步邁向填息2019-06-24 15:33
下游補庫存 Q3面板價拚升2019-06-24 14:31
日盛證 取得美QI資格2019-06-24 23:24
公股買盤相挺 台積緩步填息2019-06-24 23:46
裕民、中航、新興 業績揚帆2019-06-24 23:17
偏光片雙雄 逆勢抗跌2019-06-24 12:09
超眾迎旺季 啟動擴產2019-06-24 23:11
晶心科新品 免初期授權金2019-06-24 23:13
台股高殖利率4.27％ 投資ETN追隨外資布局2019-06-24 14:40
比特幣登高 挖礦族逆勢漲2019-06-24 14:33
買盤敲進 5G概念股逆勢走揚2019-06-25 10:26
興能高訂單 看到下季2019-06-24 23:11
台積電除息 台股跌24點失守10800點2019-06-24 15:01
訊芯多元布局 業績看增2019-06-24 23:11
亞泥股東會遇原民抗議 徐旭東：不合理2019-06-24 14:33
新作明登場 橘子大步邁填息2019-06-24 14:34
逐筆交易擬真平台7月獎勵 抽肯德基、必勝客兌換券2019-06-24 19:13
中華電CSR 走在最前面2019-06-24 23:24
徐旭東主持亞泥股東會：大陸水泥業績走高位行情2019-06-24 14:33
金寶泰國廠產能塞爆2019-06-24 23:14
留言