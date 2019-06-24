漢平股東會通過配發2.5元股息 配發率達七成

2019-06-24 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



音訊大廠漢平24日股東會，通過發放現金股利每股配發2.5元。漢平表示，今年業績目標挑戰超過去年，下半年營運抱持觀望，仍要看美中貿易戰的不確定因素，主力營收以消費性器唱盤為主，外銷北美、歐洲市場佔比超過三成，位居二大市場。

漢平指出，營運以ODM音訊產品為主軸，去年營收26.32億元，稅後純益2.94億元，每股純益3.65元。股東會通過配發現金股利2.5元，配發率達七成。

漢平轉型以唱盤為主的音訊產品之後，每年投入營收4%至5%做為研發費用，發展出雷射唱盤、混音器、控制器等，及DJ用的專業音訊系列產品，深受歐美日市場青睞。

以去年為例，研發支出達1.11億元，在合併營收達4%，開發出Hi-Fi等級高階唱盤、全自動播放唱盤整合無線傳輸播放功能、專業級MIDI控制器整合多進多出聲卡連接電腦軟體、專業級DJ 唱盤結合電腦連接MIDI控制等。

漢平表示，持續投入研發費用及人員，整合兩岸研發資源，並多方尋求不同領域的整合。開發新產品的開發策略分為兩個方向，在消費性產品上，將長久在韌體開發上研發實力與成熟的技術整合，應用在消費性電子產品上，使得消費性產品與競爭者有差異化。

在專業產品方面，一方面持續投入研發資源，朝向專業產品應用研發。另一方面因應市場需求結合軟體開發，進而拓展產品的使用與應用層面，藉此保有技術領先優勢，並拓展產品線。