鴻海攻半導體搶攻5G、AI 訊芯強漲表態、台揚跟進

2019-06-24 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海（2317）上周股東會後正式宣布，新任董事長將由S次集團總經理劉揚偉自7月正式上任，宣告集團進攻半導的布局及力道將會進一步的提升，據指出，旗下封測廠訊芯-KY（6451）將擔任前鋒，帶領集團搶5G、AI商機，激勵今（24）日股價強漲，集團股中台揚、樺漢也是大漲走勢。

鴻海半導體布局將成為新任董事長劉揚偉的重要任務之一，為集團的重要戰略，據指出，鴻海將鎖定異質晶片整合領域切入，訊芯為重要的前鋒部隊，看準5G及人工智慧（AI）應用商機，集團子公司包括京鼎、樺漢、帆宣等也將是助攻的重要部隊。

訊芯5月營收5.74億元，創歷史第三高；累計前五個月營收25.3億元，年增逾八成，外傳鴻騰精密下半年將鎖定5G基礎建設、雲端運算等市場推出400G光纖模組，相關封測由訊芯進行整合，有助其未來爭取5G相關SiP封測及模組訂單。

鴻海今日股價開低走高，早盤以76.4元開低，一度翻紅拉升至77.2元，集團股中則是以訊芯的表現最搶眼，早盤以102元開高，先是小幅震盪，約10時40分過後急拉，股價一度衝高到107.5元，盤中漲幅5.4%。

訊芯強漲之外，具5G題材的台揚也是強漲表現，早盤以24.75元開高，一度拉升至25.8元，盤中漲幅3.86%；另外，樺漢也是強漲表現，早盤以224元開高，一度拉升至233元，盤中漲幅3.81%。