華為禁令轉單效應矽力受惠 股價率先亮燈漲停

2019-06-24 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



美中貿易衝突對華為實施禁令，傳出電源管理晶片矽力-KY（6415）受惠於華為轉向中、台資IC設計增加採購，激勵今（24）日股價一舉亮燈漲停來到562元。

由於矽力在產品設計開發有自有製程平台，加速產品開發時程，法人指出，矽力產品多樣化，在貿易衝突中可望間接受惠，下半年營運優於預期。

華為禁令一出，重要關鍵零組件晶片斷炊，使得華為增加對中資及台資IC設計晶片採購數量，被市場點名包括：立積、瑞昱、聯發科、昂寶等，而矽力主要以中國市場為主，公司成立初期就以筆記型電腦用電源轉換IC進入電源IC市場，由於產品面積小、效率高且價格具備優勢，很快打入中國一線大廠供應鏈名單，加上地緣性優勢很快被視為華為增加對採購對象之一。

矽力目前主要營收來自於：消費性電子、工業用產品、資訊類產品及網路通訊產品四大項，過往第4季為傳統旺季，今年成長仍以消費性產品為主軸，包括：互聯網、人工智能、大數據等產品的更新換代，產生新的機會促進成長。

法人預期矽力今年在四大領域：消費性電子、工業、資訊與網路通訊產品銷售都可望成長，其中消費性電子產品成長將較快速，工業與資訊產品相對穩定，通訊則表現較差，預估今年營收呈現個位數成長。爆發力展現則在2020年，全球智慧電表需求上揚，帶動營運動能再次成長。