原相下半年進入旺季 股價止跌回穩

2019-06-24 10:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



原相（3227）下半年進入出貨旺季，遊戲機持續受惠於任天堂Switch將於中國開始銷售，進一步帶動影像感測IC需求攀升，加上藍芽射頻晶片打入品牌大廠供應鏈，出貨逐季成長。今日股價一度來到122元，漲幅2.09%。