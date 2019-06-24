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原相下半年進入旺季 股價止跌回穩

2019-06-24 10:00經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

原相（3227）下半年進入出貨旺季，遊戲機持續受惠於任天堂Switch將於中國開始銷售，進一步帶動影像感測IC需求攀升，加上藍芽射頻晶片打入品牌大廠供應鏈，出貨逐季成長。今日股價一度來到122元，漲幅2.09%。

原相今年在遊戲機及電競可望出現顯著成長，多款晶片獲得電競客戶採用，維持高個位數表現。穿戴裝置在陸續打入新客戶供應鏈之下，今年可有雙位數表現，而安防也隨著中國需求增加，恢復成長表現。車用晶片在去年已開始出貨，預估今年可望有倍數成長空間。

原相董事長黃森煌 （本報系資料庫）
原相董事長黃森煌 （本報系資料庫）
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