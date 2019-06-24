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比特幣攻上1.1萬美元 映泰等挖礦股走揚

2019-06-24 09:32經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

加密貨幣龍頭比特幣上周末攻上1.1萬美元，今（24）日台灣相關「挖礦」概念股受到帶動，以映泰（2399）為首大漲逾6%，撼訊與承啟等板卡廠幾乎全線上揚，表現逆勢抗跌。

比特幣在上22日漲至11,900美元，累計今年來漲幅已近200%。儘管隨後漲幅收斂，回測1萬美元，但截至今日早盤價格仍穩守在10,500萬至11,000萬美元區間。

比特幣自去年美中貿易戰爆發以來，受惠資金避險需求，推升價格緩步上揚，而在本月底G20高峰會中美能否達成協議不確定性大增下，進一步帶動比特幣價格。

同時，社交網路巨頭臉書（Facebook）上周正式公布其數位貨幣「Libra」計畫，儘管遭不少專家批評，但隨著臉書等指標企業導入數位貨幣，市場將更信任加密貨幣具有支付功能，而非僅止於炒作。

在比特幣帶動下，今日加密貨幣「挖礦」概念股群起上攻，撼訊、映泰、承啟、華擎與麗臺等開盤勁揚，微星、技嘉等一線板卡廠也反映利多。

撼訊總經理陳劍威先前分析，近期比特幣大漲，但對顯卡業者來說，沒有看到需求，因為庫存還沒有去化，但比特幣價格拉起來後，有些二手顯卡可以去化，預期要第2季以後才會比較清楚。

加密貨幣龍頭比特幣上周末攻上1.1萬美元，今（24）日台灣相關「挖礦」概念股受到...
加密貨幣龍頭比特幣上周末攻上1.1萬美元，今（24）日台灣相關「挖礦」概念股受到帶動，以映泰（2399）為首大漲逾6%，撼訊與承啟等板卡廠幾乎全線上揚，表現逆勢抗跌。 圖／聯合報系資料照片
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