比特幣攻上1.1萬美元 映泰等挖礦股走揚

2019-06-24 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



加密貨幣龍頭比特幣上周末攻上1.1萬美元，今（24）日台灣相關「挖礦」概念股受到帶動，以映泰（2399）為首大漲逾6%，撼訊與承啟等板卡廠幾乎全線上揚，表現逆勢抗跌。

比特幣在上22日漲至11,900美元，累計今年來漲幅已近200%。儘管隨後漲幅收斂，回測1萬美元，但截至今日早盤價格仍穩守在10,500萬至11,000萬美元區間。

比特幣自去年美中貿易戰爆發以來，受惠資金避險需求，推升價格緩步上揚，而在本月底G20高峰會中美能否達成協議不確定性大增下，進一步帶動比特幣價格。

同時，社交網路巨頭臉書（Facebook）上周正式公布其數位貨幣「Libra」計畫，儘管遭不少專家批評，但隨著臉書等指標企業導入數位貨幣，市場將更信任加密貨幣具有支付功能，而非僅止於炒作。

在比特幣帶動下，今日加密貨幣「挖礦」概念股群起上攻，撼訊、映泰、承啟、華擎與麗臺等開盤勁揚，微星、技嘉等一線板卡廠也反映利多。