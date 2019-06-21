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多點供應鏈成趨勢 仁寶加大投資台灣與越南廠

2019-06-21 21:19經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

仁寶總經理翁宗斌。記者蕭君暉／攝影
仁寶總經理翁宗斌。記者蕭君暉／攝影
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仁寶總經理翁宗斌今日表示，因應客戶需求，2018年中國大陸的重慶廠區陸續完成擴廠，並同步擴充台灣與越南廠產能，2019年預計各投入5,000到6,000萬美元擴充台灣及越南兩地的生產設備，將持續關注月底美中貿易談判後續，以因應未來可能的變局。

仁寶今天舉行股東會，翁宗斌會後表示，2018年該公司筆電出貨8,300萬台，2019年在美中貿易戰，導致變數很多，依往年傳統，5月開始進入旺季，出貨量呈現正成長，下半年通常比上半年好，不過，2019年全年出貨是否超越去年，還是要觀察月底美中談判的後續。

他說，越南廠已投入網通產品生產，效果還不錯，但筆電生產線2019年仍維持在中國生產，不會遷移至越南，除非美中貿易談判破裂，走向更糟糕的結局，現在的關鍵就是觀察美中貿易關係到底是「結婚」還是「離婚」。

他說，中國重慶廠2018年完成建置，生產消費性電子產品，銷美關稅的影響其實還好，因為銷美比重不高，其實各家台商從事筆電、平板電腦、手機組裝代工的銷美比重大致都在20%至30%，是否因為銷美遭課稅遷廠，客戶態度是考量的重要因素之一。

他表示，即便受美中貿易戰影響，仁寶現階段筆電產線不會自中國遷移，但在世界兩強的競爭下，分散生產仍是早晚要面對的課題，也許是未來三至五年，也許是五到10年，誰也說不準。

他說，中國有13億人口，越南、菲律賓約有1億人、印尼有2億人口，如果要把所有的供應鏈都塞在一個地方，當然只有中國有實力承擔，未來若需將筆電或其他產品生產線自中國遷出，生產成本必定提高，這也是無可避免的事。

除了維持筆電產品的競爭力，並把產能規劃好，他說，2019年目標是將非筆電產品占營收比重拉升到四成以上，希望今年可以維持穩定獲利。

展望2019年，翁宗斌表示，穿戴裝置成長幅度大，伺服器也小幅成長，醫療事業成長則還不明顯，占整體營收比重仍低，仁寶將將持續布局，2019年非筆電產品營收占比，將從去年的三成拉升到四成。

翁宗斌說，2019年資本支出會較去年50億元增加，主要用於擴充台灣、越南廠產能，以及新事業布局，但增加多少要看美中月底談判結果，至於英特爾CPU缺貨問題，預料要到第4季才會有明顯緩解。

筆電越南仁寶
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