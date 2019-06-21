億光董事長葉寅夫 轉讓1000張股票

2019-06-21 20:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ╱即時報導



根據今（21）日盤後資訊揭露，億光（2393）董事長葉寅夫以一般交易方式轉讓1,000張股票。

致電葉寅夫詢問，他表示沒有什麼大問題，只是轉到另外一個戶頭，還是自己的，也算是資產配置的一種。葉寅夫在五月份持有億光股數18,168,553、1.8萬張，扣除1000張股票還握有1.7萬張。

億光今年全力拚利基市場，包括車用照明、Mini LED、UV╱IR LED等，動能推升股價小幅攀升，今收盤價為29.1元，外資連續買超7日，累計張數1,102張。