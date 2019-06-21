同欣電董事改選 陳泰銘當選董事長

2019-06-21 13:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



陶瓷基板廠同欣電（6271）今（21）日召開股東會，並進行董事改選，國巨集團在9席董事中掌握4席，國巨董事長陳泰銘也順利出線，獲選為同欣電董事長。

根據同欣電揭露的前十大股東名單，國巨旗下凱美為其第三大法人股東，持股比例為7.53%，陳泰銘個人持股達6.54%，是最大的自然人股東，另外，凱美持有的木葉文投資，也掌握同欣電3.02％股權，等於國巨集團持有同欣電股權已達17.09％。

據了解，後續國巨集團仍可能伺機以適當價格，持續加碼同欣電股權。