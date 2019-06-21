林百里：廣達消費產品生產基地擬移東南亞

2019-06-21 13:56 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 蕭君暉 ／台北報導



廣達董事長林百里（右）與副董事長暨總經理梁次震，今雙出席股東會。 記者蕭君暉／攝影 分享 facebook

廣達（2382）董事長林百里今天在股東會後表示，針對美中貿易戰，去年廣達已把伺服器等高價產品移回台灣生產，部分消費性產品也搬回台灣，目前該公司正在尋找東南亞的生產基地，為可能的大量消費產品移往東南亞做準備，但這是長期計畫，目前並沒有細節。

至於外傳，蘋果要求供應商從中國大陸移出15%至30%的產能？廣達副董事長暨總經理梁次震說，還沒正式接到消息，要轉移產能是蠻大挑戰，這對所有供應商都一樣，目前客人對於產能移轉，還在思考中，而且移到東南亞是未來幾年的事，還可以慢慢想。

林百里說，雖然東南亞工錢便宜，但筆電供應鏈（SMC）還沒有建立完成，而且移至東南亞生產，會導致零組件的運費成本上升，這比目前在中國大陸生產還貴，還需要長期思考。

林百里說，去年已經移動伺服器，把高價值的產品放在台灣生產，因為台灣生產自動化，用的人少，部分消費性產品也一部分搬回台灣，台灣製造是我們主力，因為高價值東西適合在台灣生產。至於量大的消費品，考慮移往東南亞。

林百里表示，廣達的未來發展還是要靠技術、研發與創新，這是不變的定義。廣達從2000年開始研發伺服器，2006研發雲端伺服器，2016生產人工智慧（AI）伺服器，現在已經是AI雲端最大廠商，同時發表5G技術、拿到訂單，在雲端、5G與AI的發展，廣達均領先同業。

另外，廣達是筆電龍頭，現在連筆電事業群也往AI發展，加上智慧運輸與智慧醫療，都需要AI，這對廣達創造非常龐大的機會，帶來非常多商機，因此，廣達往後幾年，主要投資都在AI與5G等。

林百里說，廣達是高價值的研發公司，在研發與製造都處於領先地位，他把發展AI的定義清楚後，公司每個人都很興奮，員工可以學習新東西，例如廣達切入智慧醫，這是毛利高的產品，能突顯廣達的價值，並帶動廣達轉型成為高價值的公司。