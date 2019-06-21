中華電信股東會 股東聚焦加薪、499優惠方案等議題

2019-06-21 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



中華電信（2412）今（21）日舉行股東會，由新任董事長謝繼茂主持，股東提問加薪、499資費帶來的影響等議題；中華電信指出，在「以客戶為中心的價值創造」指導原則下，會透過核心業務、新興業務、成本優化、基礎能力提升等四大領域轉型工作，強化公司體質，以提升經營績效。

今天股東會中，員工股東提出加薪議題，董事長謝繼茂回應「會向大股東爭取」，至於去年499優惠資費帶來的影響，謝繼茂指出，「499之亂」這個詞，應該改成「499之戰」，因為市場本來就競爭，公司內部評估過，若不推動這項優惠方案，中華電信仍會面臨更加激烈的競爭。

新興應用推陳出新，全球電信業者皆面臨傳統電信服務被OTT等新服務取代，造成核心業務營收與獲利下滑的情況，面對經營環境的挑戰，中華電信深感轉型的迫切與必要，並於2018年起，針對公司人力、業務與競爭優劣勢逐一盤點，並於今年擴大推動策略轉型，因應產業變化，掌握數位商機。

此外，中華電信也將積極建構新世代網路，提供個人、家庭、企業三大市場各種匯流服務，持續投入技術研發，招募與培育優秀人才，偕同策略夥伴建構產業生態系，領航帶動各種新興資通訊服務發展，開拓國內和海外市場，在公司治理與董事會組成上面，也會配合公司未來發展方向，兼顧多元化的學經歷背景與性別平衡，選任合適董事及獨立董事，強化公司經營，為客戶、股東、員工及社會創造價值。