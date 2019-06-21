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佳世達聯合艦隊綜效佳 陳其宏：下半年可望迎新夥伴

2019-06-21 11:58經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

佳世達（2352）聯合艦隊持續擴大轉型利基，今（21）日股東常會後，董事長陳其宏表示，中美貿易戰持續膠著，為下半年及長期景氣帶來不確定性，仍將以「聯合艦隊」策略布局，今年下半年在智能解決方案、醫療事業，可望有新夥伴加入，將致力提高產業附加價值，朝向2022年高附加價值事業過半目標邁進。

佳世達今天股東常會通過去年財報及盈餘分派案，去年合併營收1,558億元，創下歷史新高；稅後純益40.4億元，每股純益（EPS）2.05元，通過配發現金股利0.85元。

佳世達表示，將在優化現有事業、拓展醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件四大方針帶動下，今年前五個月維持成長力道，累計營收663.5億元，較去年同期成長10.7%，期望持續為股東創造長期價值。

佳世達近五年積極打造聯合艦隊，至今艦隊夥伴已超過20家。陳其宏表示，目前為止聯合艦隊成效頗豐，去年業績成長很多來自高附加價值事業，業界有目共睹，陸續有不少隱形冠軍找上門，希望也能成為聯合艦隊成員，如拍檔前五月營收年增43%、其陽前五月營收也成長34%，「最近有比較忙」，未來效益會越來越明顯。

在醫療事業部分，佳世達表示，南京明基醫院和蘇州明基醫院營運健康，如南京明基醫院目前為全南京市第二大新生兒接生醫院，心導管手術量全年累計1,200台，居南京市前三大；醫療器材領域拓展智慧一體化手術室、數位牙科市場等應用，降低消費者心理門檻，配合展店與數位行銷擴大接觸客戶機會，帶動業績持續突破高點。

佳世達解決方案事業亦加速擴張，和成大醫院合作智慧急診室已通過第一階段認證，取得ABB全台第一家機器人通路夥伴AVP認證，擴大服務智慧工廠客戶。

佳世達擴展新事業之餘，同時持續優化現有顯示器事業，且產品平均售價（ASP）出現提高趨勢。陳其宏解釋，主因是目前產品多往高端走，並將資源聚焦，如電競監視器做的最多，另著力於繪圖用、醫用等監視器。

佳世達今天舉行股東常會，會後經營團隊合影，由左至右為智能方案事業群總經理李昌鴻、...
佳世達今天舉行股東常會，會後經營團隊合影，由左至右為智能方案事業群總經理李昌鴻、醫療器材事業群總經理楊宏培、董事長陳其宏、發言人王淡如、財務協理洪秋金。記者蔡銘仁／攝影
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