佳世達聯合艦隊綜效佳 陳其宏：下半年可望迎新夥伴

2019-06-21 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



佳世達（2352）聯合艦隊持續擴大轉型利基，今（21）日股東常會後，董事長陳其宏表示，中美貿易戰持續膠著，為下半年及長期景氣帶來不確定性，仍將以「聯合艦隊」策略布局，今年下半年在智能解決方案、醫療事業，可望有新夥伴加入，將致力提高產業附加價值，朝向2022年高附加價值事業過半目標邁進。

佳世達今天股東常會通過去年財報及盈餘分派案，去年合併營收1,558億元，創下歷史新高；稅後純益40.4億元，每股純益（EPS）2.05元，通過配發現金股利0.85元。

佳世達表示，將在優化現有事業、拓展醫療事業、加速解決方案和布局關鍵零組件四大方針帶動下，今年前五個月維持成長力道，累計營收663.5億元，較去年同期成長10.7%，期望持續為股東創造長期價值。

佳世達近五年積極打造聯合艦隊，至今艦隊夥伴已超過20家。陳其宏表示，目前為止聯合艦隊成效頗豐，去年業績成長很多來自高附加價值事業，業界有目共睹，陸續有不少隱形冠軍找上門，希望也能成為聯合艦隊成員，如拍檔前五月營收年增43%、其陽前五月營收也成長34%，「最近有比較忙」，未來效益會越來越明顯。

在醫療事業部分，佳世達表示，南京明基醫院和蘇州明基醫院營運健康，如南京明基醫院目前為全南京市第二大新生兒接生醫院，心導管手術量全年累計1,200台，居南京市前三大；醫療器材領域拓展智慧一體化手術室、數位牙科市場等應用，降低消費者心理門檻，配合展店與數位行銷擴大接觸客戶機會，帶動業績持續突破高點。

佳世達解決方案事業亦加速擴張，和成大醫院合作智慧急診室已通過第一階段認證，取得ABB全台第一家機器人通路夥伴AVP認證，擴大服務智慧工廠客戶。