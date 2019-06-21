中華電信董座謝繼茂：將爭取員工加薪

2019-06-21 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信今天舉行股東會，董事長謝繼茂表示，雖然市場環境很差，但是對於同仁的努力給予肯定，也進行勞資協商，希望可以跟大股東爭取加薪的事情。

員工股東發言提問，公司獲利是否有加薪計畫以及去年499之亂的究責問題。

謝繼茂表示，公司員工酬勞跟獲利分配，要考量市場行情跟產業狀況，看到市場上有很多企業都有加薪計畫，也會持續爭取加薪計畫，因為市場環境很差，但也要給予同仁的努力給予肯定，也正在進行勞資協商討論，積極跟大股東（交通部）爭取加薪，至於加薪幅度要透過精算。

至於員工質疑因為499之亂沒有達到財測目標，謝繼茂表示，499之亂是媒體的說法，但事實是499之戰，差一個字差很多，台灣電信市場降價競爭是常見的戰爭，如果對手在做（價格戰），我們沒做，用戶會流失，因此499之戰，是中華電信因應市場動態做出的短期促銷戰。

謝繼茂表示，以結果論，去年用戶數也有微幅增加，同時針對499用戶做二次行銷計畫，包含轉購機約以及增加加值服務，例如KKBOX等，而營收也趨向回穩，因此事後評估499之戰，做與不做，還是做會是一個比較好的決定，因為如果沒做，但台灣大跟遠傳都做了，中華電信用戶會流失數十萬。

謝繼茂表示，面對價格戰，要正面迎戰，但也希望價格戰不要在發生，產業的價格穩定跟市場穩定，要靠大家努力，也會密切關注市場變化，如果市場有大規模降價，還是需要回應。

至於近年中華電信專標案發生弊案，檢調介入調查，謝繼茂表示，沉痛地檢討過去專標案的程序，也立下嚴格規定，包含要有一定獲利率，以及收款日期超過90天沒收到錢，就列入呆帳，而謹慎地接案，也讓中華電信在資通訊專標案中獲利率有改善。