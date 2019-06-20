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用技術抗逆風 群創大秀七大技術產品

2019-06-20 18:30經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

群創對面板逆風，將技術視為產業淘汰賽關鍵，今（20）日股東常會後發表七大技術，部分產品已進到商品化，如AM Mini LED車載今年已獲歐美大廠訂單，電視與監視器產品，正與品牌廠洽談開案。此外，群創面對驅動IC關鍵材料薄膜覆晶封裝（COF）基板缺貨潮，已具備自製COF基板技術，完成筆電產線驗證，5月放量生產，並取得美國和中國專利。

群創兩年前釋出AM Mini LED概念，群創執行副總丁景隆認為，台灣有先天Mini LED產業鏈優勢，已累積多年扎實面板產業基礎，「彎道超車勝過韓國與中國，勢在必得！」

在MEGAzone技術部分，相同背光功率下，其亮度是OLED的200%，無烙印風險。群創總經理楊柱祥對此技術深具信心，宣言下半年將積極搶市，將以MEGAzone電視逆襲OLED，推出65吋以上大尺寸電視，搶攻全球市占率。

群創現場還展示120吋8K顯示器，群創表示，近期引起討論的台灣唯二120吋電視，為4K解析度，此次和夏普合作推出120吋8K，將穩坐頂級顯示器寶座，鎖定富豪級客戶，商機無限。

車用部分，群創積極布局20吋以上大尺寸面板，深耕歐美一線車廠客戶，群創AII產品事業群總經理林添仁表示，目前陸續開案中，預計2022年放量；29吋的Mini LED大尺寸異型曲面整合螢幕，也已贏得歐美客戶高評價。

群創今天展出29吋的Mini LED大尺寸異型曲面整合螢幕，是世界第一台實現單一螢幕、曲面異型車用顯示器，由於導入Mini LED背光技術，比一般螢幕高20%色彩飽和度。此產品同時具備高解析度、區域調光、背光高對比、NTSC100%、中控台觸控功能等特點。

此外，群創今年5月以「GO Black」技術，獲得2018通用汽車（GM）供應商創新獎，與國際一線大廠將自今年起密切合作，預計2021年起挹注營收。林添仁表示，群創在自駕車顯示器積極布局，必將有一席之地。

群創積極布局屏下指紋辨識技術，超聲波與光學式技術可望全部到位，除了竹南T3廠外，高雄路竹LTPS廠也積極備戰，2020年放量可期。

另，群創低調耕耘X光平板感測器（X-Ray Flat Panel Sensor）市場10餘年，出貨量全球第一，從玻璃基板到整機，從軟性基板與硬玻璃製程首次大公開。楊柱祥表示，群創已成功打進主流品牌廠供應鏈，全球市占率過半，主流尺寸為10x12英吋、14x17英吋及17x17英吋等，為高技術含量產品。

群創55吋拼接Mini LED公共顯示屏。記者蔡銘仁／攝影
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群創展示車用Mini LED面板。記者蔡銘仁／攝影
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群創同仁介紹X光平板感測器面板。圖／群創提供
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群創執行副總丁景隆舉起Mini LED面板，直言那是群創的未來。記者蔡銘仁／攝影
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群創已能自產COF基板。記者蔡銘仁／攝影
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群創120吋8K顯示器。圖／群創提供
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群創LED顯示器
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