高盛看好萬物聯網 出具報告初評台燿、台光電

2019-06-20 14:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



高盛證券看好「萬物聯網」（Ubiquitous Connectivity）時代來臨，預估2020-2025年物聯網帶動PCB業營收複合成長12%，達到300億美元，最新報告初評台灣PCB及CCL業者台燿（6274）、台光電，評級雙雙給予「買進」，目標價148元、115元。

高盛本次出具近90頁的PCB／CCL產業分析報告，同步評等臻鼎、台郡和欣興，但考量後三家受惠物聯網的程度較低，評級「中立」、「中立」、「賣出」，目標價96元、86元、21元。

高盛表示，全球進入5G、車聯網、雲端及下世代行動裝置四大支柱串起的萬物聯網時代，PCB不只是零組件，更扮演高速傳輸的核心，以5G來說，基地台需要專用PCB減少訊號傳輸損失，下世代行動裝置則需要更高規格的類載板（SLP），因此為PCB產業帶來重大變革。