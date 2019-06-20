親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

第四所大專退場！亞太創意技術學院停辦

長榮航空勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

高盛看好萬物聯網 出具報告初評台燿、台光電

2019-06-20 14:18經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

高盛證券看好「萬物聯網」（Ubiquitous Connectivity）時代來臨，預估2020-2025年物聯網帶動PCB業營收複合成長12%，達到300億美元，最新報告初評台灣PCB及CCL業者台燿（6274）、台光電，評級雙雙給予「買進」，目標價148元、115元。

高盛本次出具近90頁的PCB／CCL產業分析報告，同步評等臻鼎、台郡和欣興，但考量後三家受惠物聯網的程度較低，評級「中立」、「中立」、「賣出」，目標價96元、86元、21元。

高盛表示，全球進入5G、車聯網、雲端及下世代行動裝置四大支柱串起的萬物聯網時代，PCB不只是零組件，更扮演高速傳輸的核心，以5G來說，基地台需要專用PCB減少訊號傳輸損失，下世代行動裝置則需要更高規格的類載板（SLP），因此為PCB產業帶來重大變革。

高盛預期，物聯網時代起飛，台燿、台光電受惠最大，2019-2021年獲利將分別複合成長26%、17%，其中，台燿優勢在其CCL具備低傳輸損失特性，切入5G和雲端，台光電類載板與HDI板發展比同業領先。高盛並看好台燿獲利向上，帶動股東權益報酬率（ROE）由過去的13%-15%，於2020年增加到32%。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
分享

台光電PCB高盛
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

5G拉貨潮引爆 聯茂挑戰前高

2019-06-20 13:10

買盤逢低介入 華新科盤中股價漲逾6％

2019-06-20 10:39

神盾 受惠三星訂單 下半年切入Vivo、華為供應商

2019-06-20 13:13

聯德-KY 今年營收獲利拚持平

2019-06-20 14:42

自營商積極作多 聯強股價帶量走揚

2019-06-20 10:31

群創股東會 小股東砲轟經營績效及股利政策

2019-06-20 10:08

亞光混合鏡頭 出貨大陸

2019-06-20 00:04

漢唐 下半年展望保守

2019-06-20 00:02

中揚光 大陸新廠喊卡

2019-06-20 00:02

微星 提前備貨電競NB

2019-06-20 00:01

旺宏董座預言 記憶體世代到

2019-06-20 00:01

崇越董座 看好矽晶圓後市

2019-06-20 00:01

技嘉伺服器業績 Q3喊衝

2019-06-20 00:01

研華 攻大馬工業4.0告捷

2019-06-20 00:01

松翰旺季效應 法人樂觀前景

2019-06-20 00:01

晶心科 業績拚增三成

2019-06-20 00:00

遞延出貨 技嘉第3季伺服器出貨旺

2019-06-19 20:04

藍天 強拉逾半根漲停

2019-06-19 14:40

華新科股東會 法說行情俏

2019-06-19 14:40

股東會／漢唐陳朝水：保守看下半年營運

2019-06-19 14:39

世創降營運目標 矽晶圓廠：美中貿易戰是關鍵

2019-06-19 11:55

鈺太股東會通過配息1.6元 積極佈局智慧連結裝置

2019-06-19 11:49

藍天執行庫藏股 股價強拉半根漲停

2019-06-19 11:39

川習會有譜！台積電跳空領頭 半導體全面反彈

2019-06-19 11:30

川習敲定G20見面 大立光領軍蘋概股反彈

2019-06-19 11:27

劍麟通過配發現金股利5元 配發率75.41％

2019-06-19 10:33

瑞儀股價帶量走揚 一口氣收復4均線

2019-06-19 10:22

川習G20再會 台積電早盤跳空大漲收復5日線

2019-06-19 10:16

貿易衝突露曙光 聯詠跌深反彈行情啟動漲逾8%

2019-06-19 10:13

華新科股東會通過配發16.3元現金股利 殖利率約10%

2019-06-19 10:10

宏碁帶量走升 早盤股價漲1.32%

2019-06-19 10:06

G20川習會成局 台積電開盤股價漲近3%

2019-06-19 09:42

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

怎樣參與除權息最有利？專家用這張表算給你看

2019-06-19 20:52

台股帶量反攻 寫三大驚奇

2019-06-20 01:00

群創股東會 小股東砲轟經營績效及股利政策

2019-06-20 10:08

不滿現金股利配太少 群創股東：別把我們當呆子

2019-06-20 10:34

外資買超179.61億元 最愛這10檔

2019-06-19 17:22

旺宏董座預言 記憶體世代到

2019-06-20 00:01

台股殖利率高 後市不淡

2019-06-20 00:08

亞光混合鏡頭 出貨大陸

2019-06-20 00:04

台股收復季線大漲208.6點作收 三大法人買超275.52億元

2019-06-19 15:14

挾高殖利率題材 被動元件族群漲勢強勁

2019-06-20 10:52

潤泰全、潤泰新 參與南山現增

2019-06-20 00:06

漢唐 下半年展望保守

2019-06-20 00:02

買盤回籠 雙軋行情再現

2019-06-20 01:00

崇越董座 看好矽晶圓後市

2019-06-20 00:01

全民權證／欣興 瞄準長天期

2019-06-20 00:12

元大主辦亞沃8億元聯貸案 獲得銀行團超額認購

2019-06-19 17:28

元大投顧：台股下檔萬點有撐 這三大產業有亮點

2019-06-19 18:59

Fed暗示下半年降息 台股可望持續走強

2019-06-20 08:26

漢唐配發10元現金股利 殖利率6.8%

2019-06-19 16:03

宏全 今年EPS估逾4元

2019-06-20 00:00

中橡捍衛專利 擬四戰略

2019-06-20 00:05

台塑化6月20日除息 影響加權指數15.2點

2019-06-19 20:58

聯發科吸睛 鎖定價平

2019-06-20 00:11

遞延出貨 技嘉第3季伺服器出貨旺

2019-06-19 20:04

外資買超逾179億 加碼金融股台積電

2019-06-19 19:15

經濟解析／三大利多因素下 這幾個族群下半年有看頭

2019-06-20 11:09

立端 今年營收拚新高

2019-06-20 00:02

日月光、京元電 四檔俏

2019-06-20 00:11

中揚光 大陸新廠喊卡

2019-06-20 00:02

G20川習會成局 台股半導體市值增近3000億元

2019-06-19 17:40

微星 提前備貨電競NB

2019-06-20 00:01

陽明海運董座謝志堅：Q3旺季有旺

2019-06-19 16:22

群創小股東砲轟 擔心群創從老虎變成貓

2019-06-20 10:21

藥華藥延遲發重訊 挨罰

2019-06-20 00:06

順天 酒店式公寓將營運

2019-06-20 00:05

台積、聯電 認購火熱

2019-06-20 00:11

台開揪法商 蓋養生旅居

2019-06-20 00:06

買盤逢低介入 華新科盤中股價漲逾6％

2019-06-20 10:39

高薪100指數 六檔入列

2019-06-20 00:08

台灣高薪酬100指數 成分股新增宏碁等標的

2019-06-19 21:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top