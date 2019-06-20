不滿現金股利配太少 群創股東：別把我們當呆子

2019-06-20 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



群創（3481）今（20）日召開股東常會，針對去年現金股利僅配每股0.06元，引起股東不滿，甚至有股東直呼「不要把我們當呆子」。群創坦言現在產業面臨逆風，配息跟財務上確實偏保守，經營團隊對此致歉。群創董事長洪進揚表示，現在的投資會照顧全部股東權益，不會只顧個別股東。

群創前年稅後純益370億元，每股純益（EPS）3.72元；現金股利配發每股0.8元。去年面對逆風，群創獲利衰退，稅後純益22億元，EPS為0.22元；現金股利配發每股0.06元。

群創股東會中，有股東質疑，群創前年賺了近400億元，但現金股利不到1元，去年更慘，「群創團隊為了誰經營這個事業，股東都是呆子嗎？感覺變成呆子，賺錢跟虧錢都輪不到我們。再往前推10年，群創有配過股嗎？賺那麼多，為何不讓股東好好享受配息的樂趣？」另有股東建議，董事會應考慮拿未分配盈餘10%，大概47億元做庫藏股，為股東謀福利。

洪進揚對沒把公司經營到更好，向股東們致歉，並宣言要把更好的成績交出來，庫存股的部分，也會提請董事會慎重考慮提案，「現在的股價要靠自己救，以我過去的背景也覺得的確是委屈的。」