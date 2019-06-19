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遞延出貨 技嘉第3季伺服器出貨旺

2019-06-19 20:04經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

技嘉2019第3季顯示卡與主機板出貨量，將較第2季小幅回升，主要是受到新產品上市，以及英特爾中央處理器缺貨稍微緩解的影響，至於伺服器因為遞延出貨，第3季伺服器營收可望季增75%。

法人表示，中美貿易戰，通路客戶下單保守，使得技嘉2019第3季訂單能見度不如以往。不過，英特爾處理器供給轉好，主機板展望轉佳；顯示卡消費者期待降價，仍等待新產品降價效應，預估技嘉毛利率下半年可望好轉，但2019全年營收及獲利謹慎看待。

法人預估，技嘉2019第3季主機板出貨量將落在280至300萬片，較第2季的270萬片回升，顯示卡出貨量落在80至90萬片，較第2季的75萬片小增，伺服器營收第3季可望季增75%，因為第2季的貨延到第3季才出。

法人指出，顯示卡需求是否回升，要看2019下半年輝達（Nvidia）新品及RTX系列顯卡的降價幅度，如果RTX 20系列沒降價，預估下半年技嘉單季顯卡銷量落在80至90萬片，過去旺季有90至100萬片水準。

在主機板方面，英特爾處理器供給在2019第2季陸續改善，目前供給缺口剩5%，加上AMD 7奈米ZEN 2會在第3季上市，均將推升技嘉主機板出貨量，預估2019全年主機板出貨量落在1050至1100萬片。

在伺服器方面，法人預估，技嘉2019全年伺服器營收年增20至25%；顯示卡量價恐不如去年，營收年減15至20%；主機板貨量則小幅下滑，但提升高階產品，帶動平均售價向上，預期技嘉2019下半年毛利率回到合理的15至17%。

技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影
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技嘉顯示卡營收
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