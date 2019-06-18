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台日古河銅箔公司火災 楠梓電不擔心生產受影響

2019-06-18 14:49經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

台日古河銅箔公司今日發生火災，對此楠梓電（2316）提到，持續觀察後續因為銅箔是PCB生產重要材料之一需，不過公司已沙盤推演提前調度其他供應商，因此生產不會受到影響。楠梓電董事長徐漢忠也提到，目前下半年看會好一點、會回升一點，在大環境變數雖然因為美中貿易戰有不確定因素，需求會回升主要在汽車板、網通應用等。

古河銅箔公司在電解銅箔的競爭對手包含台銅、長春、南亞等。楠梓電也提到，若古河產能有變化可先挪移尋找其他供應商支應，不擔心生產以及銅箔價格受到干擾。

楠梓電貿易戰
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